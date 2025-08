Chiesa di Malvaglio: centenerio

C'è una data segnata a caratteri cubitali a Robecchetto con Induno. E' giovedì 4 settembre quando la chiesa parrocchiale di Malvaglio celebrerà il centenario della sua consacrazione.

C'è una data segnata a caratteri cubitali a Robecchetto con Induno. E' giovedì 4 settembre quando la chiesa parrocchiale di Malvaglio celebrerà il centenario della sua consacrazione. Per l'occasione, la comunità abbraccerà l'arrivo dell'Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini. "Questa celebrazione - spiega una nota - non è riservata solo ai malvagliesi, ma sono invitati tutti i parrocchiani della nostra Comunità Pastorale per accogliere il Vescovo e ascoltare le sue parole". All'appuntamento sono stati invitati anche i rappresentanti dei tre Comuni che compongono la Comunità Pastorale ovvero, oltre a Robecchetto con Induno, anche Turbigo e Nosate. Costruita dal 9 marzo 1845 e dedicata ai Santi Bernardo e Giuseppe, la chiesa attuale sostituì la vecchia parrocchiale e fu creata su un progetto di Pietro Zirotti. A renderla possibile furono le donazioni di alcuni nobili dfel luogo. Tra i gioielli artistici annoverati dalla chiesa figurano decorazioni pittoriche di Romano Ciserna, assistito da Raffaele Solmonte e Giuseppe Marcovic, e un altare marmoreo nella cappella della Madonna del Rosario di Bartolomeo Torettta del 1854. La chiesa fu benedetta dall'arciprete di Cuggiono don Antonio Pellegatta nel 1948.

