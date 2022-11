L'appuntamento di quest'anno si è svolto in piazza Duomo e dentro la cattedrale stessa, con attività interattive per scoprire le 'tracce' di santità lasciate dal passato, prima di riflettere con l'arcivescovo Delpini.

Tanti, tantissimi, ragazzi e ragazze da tutta la Diocesi per vivere una serata del 31 ottobre davvero un po' diversa... stiamo parlando della 'Notte dei Santi', promossa dalla Fondazione degli Oratori Milanesi per aiutare i giovani a seguire esempi di santità. L'appuntamento di quest'anno si è svolto in piazza Duomo e dentro la cattedrale stessa, con attività interattive per scoprire le 'tracce' di santità lasciate dal passato, prima di riflettere con l'arcivescovo Delpini.

"La Notte dei Santi si è conclusa dentro il Duomo di Milano nell'incontro di preghiera - spiegano dalla FOM - L'Arcivescovo Mario Delpini si è alternato con i Vescovi ausiliari Giuseppe Vegezzi e Luca Raimondi nelle celebrazioni che in Duomo sono durate complessivamente per più di tre ore, fra canti, preghiera e ascolto del Vangelo. Il brano evangelico della Notte di Nicodemo si è ripetuto scandendo il ritmo di una serata che per gli adolescenti è stata certamente contro corrente! Ma che cos'è davvero normale? I santi questa sera ci hanno aiutato a capire che forse è normale per noi vivere come loro, imitando il Signore Gesù, affidando a Lui le nostre domande e accettando con un "sì" la sua risposta, per diventare grandi!"

