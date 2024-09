Diventa volontario con Azzurra Soccorso

Azzurra Soccorso promuove il corso per ottenere l'abilitazione al trasporto sanitario. Quarantasei ore di lezioni teorico-pratiche che formeranno i volontari al trasporto dei pazienti in strutture sanitarie di ricovero e cura.

Torna il corso di formazione promosso e tenuto dall'Azzurra Soccorso di Cuggiono. Quarantasei ore di lezioni teorico-pratiche che formeranno i volontari al trasporto dei pazienti in strutture sanitarie di ricovero e cura. Al termine del corso l'esame finale permetterà di ottenere l'abilitazione al trasporto sanitario e per chi volesse, proseguire la formazione e accedere al corso per Soccorritori esecutori. Il corso fornirà nozioni base per il servizio di emergenza sanitaria, per il trasporto sanitario, per i servizi di assistenza alle manifestazioni sportive e 'abilitazione all'uso del defibrillatore.

Il corso è aperto a tutta la popolazione di età compresa tra i 18 e 75 anni e si svolgerà presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, ogni martedì e giovedì alle 20.30 a partire dal 15 ottobre.

Per info e iscrizioni scrivere a azzurasoccorso [dot] formazione [at] gmail [dot] com

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!