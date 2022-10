Riso per la Guinea

Lo sguardo è puntato sul dramma della guerra, ma si proietta in una prospettiva di più lungo periodo. E' diretto, infatti, anche al periodo in cui si dovrà provvedere a ricostruire tutto. E'un approccio diacronico quello che la Contrada Baggina di Canegrate ha adottato nel mettere in moto la macchina della sua solidarietà per poter portare aiuto concreto alla popolazione dell'Ucraina.