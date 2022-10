"Grazie all'AICIT di Magenta"

Non è per il grazie che lo si fa, ma per la gioia di poter aiutare qualcuno. Linda Colombo, sindaco di Bareggio, è consapevole che la solidarietà e l'attenzione agli altri non si leghi a un corrispettivo di gratitudine. Quando questa viene, però, fa sempre piacere.

Non è per il grazie che lo si fa, ma per la gioia di poter aiutare qualcuno. Linda Colombo, sindaco di Bareggio, è consapevole che la solidarietà e l'attenzione agli altri non si leghi a un corrispettivo di gratitudine. Quando questa viene, però, fa sempre piacere. Ed è stato il suo caso quando ha ricevuto in Comune la visita dell'associazione AICIT di Magenta Roberto Corneo che si occupa del trasporto di persone residenti nel Magentino per consentire loro di sottoporsi a terapie radianti all'ospedale San Raffaele. Colombo ha ricevuto nel suo ufficio la visita di una delegazione del sodalizio che ha voluto ringraziarla "Per il contributo - ha detto - stanziato a sostegno della loro attività". Il primo cittadino bareggese ha ricordato come "sostenere queste realtà è importante affinché possano continuare ad aiutare le persone in difficoltà e dare loro un ringraziamento".

