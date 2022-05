DSA: fondo comunale

Un fondo comunale di 2.500 euro per le famiglie con figli in età scolare che hanno Disturbi Specifici dell’Apprendimento certificati dall’autorità sanitaria o da enti accreditati.

Un fondo comunale di 2.500 euro per le famiglie con figli in età scolare che hanno Disturbi Specifici dell’Apprendimento certificati dall’autorità sanitaria o da enti accreditati. La misura approvata dalla giunta comunale di Bareggio, guidata da Linda Colombo, prevede contributi fino a 250 euro a coloro che, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022, hanno sostenuto spese per prestazioni psicologiche, logopediche e/o educative nell’ambito di un progetto riabilitativo del minore oppure finalizzate al recupero e al potenziamento dell’attività didattica in orario extrascolastico. Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità per richiedere il contributo. “La misura – spiega l’assessore al Welfare, Mimmo Bonomo - è finalizzata a sostenere l’attivazione di interventi a supporto dell’autonomia e delle abilità individuali di minori con DSA”.

“I ragazzi con DSA sono in aumento e gli ultimi due anni di pandemia non sono certo stati d’aiuto in questo senso – aggiunge il sindaco Linda Colombo - Da parte nostra, con questa e altre iniziative come il laboratorio pomeridiano Creattivamente che abbiamo da poco attivato, vogliamo fare la nostra parte, per quanto è nelle nostre possibilità, per supportare questi ragazzi”.

