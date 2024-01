Residenza Villa Arcadia: corso di formazione

Bisogno di assistenza sanitaria, ma anche di compagnia e di avere persone con cui scambiare quattro chiacchiere o svolgere attività piacevoli e divertenti. La Residenza Villa Arcadia di Bareggio offre ad aspiranti volontari l'opportunità di essere d'aiuto agli ospiti della struttura proponendo un corso di formazione.

Bisogno di assistenza sanitaria, ma anche di compagnia e di avere persone con cui scambiare quattro chiacchiere o svolgere attività piacevoli e divertenti. La Residenza Villa Arcadia di Bareggio offre ad aspiranti volontari l'opportunità di essere d'aiuto agli ospiti della struttura proponendo un corso di formazione. L'iniziativa è articolata in quattro serate, tutte in programma alle 19. La prima è prevista per martedì 16 gennaio, la seconda per martedì 23. Le altre due avranno luogo martedì 30 gennaio e 6 febbraio. Lo spirito dell'iniziativa è già racchiuso nel titolo che gli organizzatori hanno scelto di dare al corso formativo ovvero "Far del bene con del bene, volontariato come aiuto prezioso dell'anziano".

