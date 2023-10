Avis in festa a Bareggio

Domenica 8 ottobre la sezione Avis di Bareggio si è riunita per la tradizionale festa dei soci.

L'evento portava dritto a tre obiettivi: sottolineare l'importanza di donare il sangue, ringraziare chi lo fa o lo ha fatto quotidianamente ed evidenziare il legame granitico tra associazione e territorio. Il weekend di Bareggio ha avuto quale elemento di punta la festa annuale dell'Avis. Molte le persone presenti, sia per felicitarsi con chi, avendo raggiunto un certo numero di donazioni, si è meritato la benemerenza, sia per guardare con gli occhi al cielo a rendere merito a chi fu donatore e ora continua comunque a vivere nel ricordo. A rappresentare l'amministrazione è intervenuto il vicesindaco Roberto Lonati che ha sottolineato la centralità dell'operato dell'associazione forte dei suoi ben 63 anni di vita. "Un'associazione - ha poi sottolineato - fondata su valori importanti come la generosità, la solidarietà e l'esempio per i giovani". Sempre in cerca di nuovi donatori, la sede di via Madonna Pellegrina 4 risulta sempre particolarmente attiva sul territorio anche attraverso l'organizzazione di eventi come la befana e la biciclettata. Il suo grande lavoro sul fronte della promozione della donazione le è valso nel 2022 un riconoscimento da parte della Regione Lombardia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!