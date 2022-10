Castano... che aria tira?

Com'è l'aria a Castano? Un'indagine di Wiseair appunto per meglio comprendere la situazione nelle diverse zone della città.

Dice quel vecchio detto “Che aria tira?". Un’indagine, allora, di Wiseair, grazie ai due device/sensori ‘Arianna’ posizionati in via Giolitti e in via Acerbi a Castano, per avere un quadro più dettagliato e meglio comprendere qual è la situazione in città. E i risultati, alla fine, mostrano come circa l’80% dei giorni è stato verde (ossia con le concentrazioni di particolato sotto il limite imposto dalla normativa; più precisamente, l’aria è stata pulita e non ha impattato sulla salute dei cittadini); ancora, su 389 giorni, 0 sono stati quelli rossi (colore che sta a indicare come le concentrazioni di particolato superano i limiti imposti dalle normative), mentre il mese con l’aria maggiormente pulita è stato agosto (27 giornate verdi, 0 gialle e 0 rosse) e di contro quello con l’aria più sporca, gennaio (14 giorni verdi, 17 gialli e 0 rossi). Altri periodi che hanno visto l’alternanza tra il verde e il giallo sono stati ottobre, novembre e dicembre 2021 e febbraio e marzo 2022. Infine, i giorni di superamento della soglia di PM10 sono stati 16 e della soglia di PM2.5, invece, 70.

