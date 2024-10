Cartelli e fototrappole contro l'abbandono di rifiuti

Prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle aree boschive e periferiche. Posizionati in diverse zone, cosiddette sensibili, di Castano una serie di avvisi appunto di divieto di scarico.

Prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle aree boschive e periferiche. Posizionati in diverse zone, cosiddette sensibili, di Castano una serie di avvisi appunto di divieto di scarico, ricordando altresì come queste aree sono e saranno puntualmente videosorvegliate tramite appositi dispositivi mobili. "Questo è solo un tassello di una più ampia attività - scrivono dall'Amministrazione comunale - che prevede come detto l’utilizzo di fototrappole e controlli e monitoraggio costante da parte della nostra Polizia locale".

