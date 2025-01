Casette per gli uccellini nei parchi comunali di Castano. Ecco che il desiderio della piccola Zoe (premiata con il primo posto al concorso “La scatola dei desideri” appunto) è diventato realtà.

Cantava Cenerentola “I sogni son desideri...”. E spesso capita che proprio questi ultimi si avverino. Così ecco che il desiderio della piccola Zoe (premiata con il primo posto al concorso “La scatola dei desideri” appunto, organizzato dal gruppo Magia del Natale Pro Loco Castano Primo, in occasione delle ultime festività) è subito diventato realtà. "Come Amministrazione Comunale, infatti, abbiamo raccolto la sua richiesta e, a pochi giorni dalle premiazioni, abbiamo fatto posizionare nei parchi comunali le casette per gli uccellini, donate dallo stesso gruppo Magia del Natale Pro Loco - scrivono - Le nostre aree verdi ancora più caratteristiche e particolari, insomma. Bello vedere la partecipazione fin da bambini per una Castano che sia sempre più per tutti. Mi raccomando bimbi e non solo, allora, passate a trovare gli “amici” uccellini e a lasciare loro qualche briciola di pane, biscotto o brioche".

