Etilometro ai Carabinieri

Cinque Comuni insieme (Castano Primo, Turbigo, Nosate, Vanzaghello e Magnago): quando l’unione fa la forza o meglio in questo caso fa anche e soprattutto sicurezza. Proprio nelle scorse ore, infatti, in Villa Rusconi a Castano c’è stata la consegna ufficiale dell’etilometro che le Amministrazioni comunali hanno voluto donare ai Carabinieri.

Cinque Comuni insieme (Castano Primo, Turbigo, Nosate, Vanzaghello e Magnago): quando l’unione fa la forza o meglio in questo caso fa anche e soprattutto sicurezza. Proprio nelle scorse ore, infatti, in Villa Rusconi a Castano c’è stata la consegna ufficiale dell’etilometro che le Amministrazioni comunali, appunto, dei cinque Comuni hanno voluto donare ai Carabinieri della caserma cittadina. “Un ulteriore, importante e fondamentale strumento per garantire la massima sicurezza ai cittadini – ha detto il sindaco castanese Giuseppe Pignatiello – Un momento di compartecipazione e collaborazione che siamo orgogliosi di portare avanti e un modo per essere sempre più partecipi e vicini alla comunità e alle Forze dell’ordine che ogni giorno sono impegnate sul territorio a fianco della popolazione”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!