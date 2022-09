La location sarà la centralissima piazza Mazzini; la regia, invece, è affidata a 'Inventario dei Ricordi' (con il patrocinio del Comune e della Pro Loco). Tutto pronto a Castano per la 'Fèsta da l'uga... e d'il vin!'. L'appuntamento, allora, è sabato 1 ottobre dalle 18 e durante la manifestazione ecco anche un tributo rock alle voci femminili italiane attraverso la musica anni '60, '70, '80 e '90 (Italian Women Tribute).

