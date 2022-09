Il Comune di Arconate, in collaborazione con l'associazione AVO Magenta ODV, presenta il progetto 'Al tuo fianco', un'iniziativa di volontariato di vicinanza che si propone di offrire, gratuitamente, ascolto, compagnia e conforto alle persone sole e alle persone fragili presso il loro domicilio. Vuoi saperne di più sul progetto? Vuoi diventare volontario? L'appuntamento, allora, è sabato 24 settembre, dalle 19 alle 12, durante il mercato.

