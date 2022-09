La 'stella' Egonu in libreria

Una grande occasione per tutti i suoi sostenitori e gli appassionati di pallavolo. Paola Egonu giovedì era alla libreria 'Bustolibri' per firmare le copie del suo libro.

La gente in coda (giovani, bambini e adulti): chi con in mano il suo libro e chi, invece, lì semplicemente per un saluto o per vederla dal vivo. L'emozione che, inevitabilmente, si mischiava con l'attesa e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché non capita tutti i giorni di trovarsi davanti nientemeno che la fuoriclasse del volley italiano e internazionale Paola Egonu. Sì proprio lei, grande protagonista in campo e giovedì pomeriggio anche fuori, precisamente alla libreria 'Bustolibri' di via Milano a Busto Arsizio, dove è stata ospite per firmare le copie del suo libro '18 segreti per diventare stelle', scritto con Emanuele Giulianelli e pubblicato da Piemme Edizioni. E così, appunto, sono state davvero diverse le persone che non hanno voluto perdersi questa bellissima occasione di incontrarla, scambiare quattro chiacchiere e scattarsi una foto oppure un selfie. (Foto di Gianni Mazzenga)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!