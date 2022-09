L'ingresso ufficiale di don Marcello

Il suo ingresso ufficiale avverrà domenica 25 settembre, festa dell'Oratorio San Luigi. Don Marcello Barlassina si appresta ad assumere il ruolo di nuovo parroco di Canegrate. Succederà a don Gino Mariani che sarà invece festeggiato il prossimo weekend e sta per godersi il meritato riposo dopo anni di apostolato pastorale. Don Marcello celebrerà la Santa Messa Solenne alle 10.30. La comunità è stata invitata a condividere questo nuovo arrivo "Come segno di testimonianza di una comunità grata e accogliente". Nato a Seregno il 14 agosto 1952, don Marcello è stato ordinato sacerdote il 12 giugno 1976 e dal 2012 al 2022 è stato parroco di Santa Maria delle Grazie al Naviglio.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!