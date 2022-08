Festa per don Gino

Per diversi anni è stato il faro spirituale della comunità di Canegrate. Adesso, per don Gino Mariani, parroco della chiesa di santa Maria assunta, si avvicina il momento del riposo. I canegratesi si stringeranno a lui sabato 17 e domenica 18 settembre in due giorni di festeggiamenti.

Per diversi anni è stato il faro spirituale della comunità di Canegrate. Adesso, per don Gino Mariani, parroco della chiesa di santa Maria assunta, si avvicina il momento del riposo. I canegratesi si stringeranno a lui sabato 17 e domenica 18 settembre in due giorni di festeggiamenti. Sabato 17 si terrà un concerto del Corpo musicale cittadino in suo onore durante la festa patronale e alle 20.45 all'oratorio san Luigi sarà proiettato un video a lui dedicato e con i momenti più significativi della sua esperienza pastorale in paese. Domenica 18 settembre alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa solenne cui seguiranno il pranzo e la festa in onore del sacerdote. Nato a Concorrezzo nel 1945, figlio di un contadino e di una casalinga, don Gino ha scelto di diventare parroco "Sui 18-20 anni - aveva dichiarato in un'intervista rilasciata al bollettino parrocchiale - ai tempi andare in seminario significava poter studiare anche per chi non ne aveva la possibilità". E' stato ordinato sacerdote all'età di ventitré anni il 28 giugno 1969 e il giorno successivo ha celebrato la prima Messa nella sua Concorrezzo. A Canegrate è arrivato in qualità di parroco nel 2005.

