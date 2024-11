Laboriose, coraggiose, umili. Donne che hanno saputo affrontare la povertà a testa alta e portare avanti con fierezza e dolcezza l'educazione dei loro figli. A ricordarle ha pensato Mario Alzati nel libro "La levatrice di Olonia" nel quale in alcune figure femminili si riflette la storia dell'Italia al morire dell'Ottocento.

Laboriose, coraggiose, umili. Donne che hanno saputo affrontare la povertà a testa alta e portare avanti con fierezza e dolcezza l'educazione dei loro figli. A ricordarle ha pensato Mario Alzati nel libro "La levatrice di Olonia" nel quale in alcune figure femminili si riflette la storia dell'Italia al morire dell'Ottocento. Il volume sarà presentato sabato 9 novembre alle 17 alla sede Peppino IMpastato di via Alberto da Giussano di Canegrate. Dalle pagine di Alzati emerge uno spaccato fedele su un periodo caratterizzato da emarginazione, pregiudizi, povertà ma anche da donne orgogliose pronte a farsi in quattro per i figli. Alzati è autore di dieci romanzi ambientali che hanno tutti come teatro la terra dell'Olonia. Romanzi e vicende che, dicono i promotori dell'appuntamento, "costituiscono una sorta di rivisitazione delle vicende e del costume del Novecento attraverso lo sguardo di una piccola località della provincia lombarda".

