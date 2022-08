Arconate: il Pagante aprirà la Festa della Birra 2022

Sarà Il Pagante ad aprire, giovedì 1 settembre, la ‘Festa della Birra’ di Arconate. Il gruppo si esibirà sul palco arconatese presso il campo sportivo di via delle Vittorie. L’ingresso all’evento sarà gratuito.

Sarà Il Pagante ad aprire, giovedì 1 settembre, la ‘Festa della Birra’ di Arconate. Il gruppo presente sulla scena musicale dal 2010 si esibirà sul palco arconatese presso il campo sportivo di via delle Vittorie. L’ingresso all’evento sarà gratuito con l’apertura dei varchi di accesso in programma alle 19. Sul palco salirà inoltre Dj Panico, per il pre e after show, re indiscusso della consolle che da oltre vent’anni fa ballare intere generazioni. Durante tutta la serata sarà attivo il punto ristoro. E’ previsto l’ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti.

La tre giorni di festa continuerà poi nelle successive serate del 2,3 e 4 settembre dove a farla da padrone sarà la musica e il buon cibo. Al via venerdì 2 settembre con la band Jolly blu – 883 tribute band, che lascerà poi il palco al The McChicken Show in calendario per sabato 3 settembre. Per poi chiudere in bellezza, domenica 4 settembre, con la band Domani smetto – tributo Articolo 31 e J-Ax.

Sono aperte le prenotazioni con tre diverse modalità: attraverso il sito web www.arconate.org tramite il banner “Festa della Birra”, inviando un messaggio whatsapp al 351/7282820 oppure chiamando il medesimo numero ogni giorno dalle 9 alle 20. Gli organizzatori informano che verranno accettate prenotazioni fino ad esaurimento dei tavoli. Una volta esaurite le disponibilità di tavoli all’interno della tensostruttura, si prenderanno prenotazioni all’esterno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!