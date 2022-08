Nuovo successo per Igor

Il campione italiano juniores ha messo le mani sulla quinta edizione del trofeo Danilo Fiorina valevole come prova per il Criterium 648.

Re anche sulle strade della Valle Seriana. Igor Belletta, talento puro del ciclismo arlunese, è ritornato a casa da Clusone con un altro successo. Il campione italiano juniores, infatti, ha messo le mani sulla quinta edizione del trofeo Danilo Fiorina valevole come prova per il Criterium 648. Il fuoriclasse della Gb Team -Pool Cantù ha avuto la meglio su Nicolò Arrighetti , bergamasco della Gs Massì Supermercati e Leonardo Vesco (Team Fratelli Giorgi). Nella kermesse che ha visto in gara ben 161 concorrenti, Belletta ha avuto la pedalata vincente sull'ultima curva e ha fatto sua la gara. Per lui si tratta del quinto trionfo del 2022. Una vittoria che va ad aggiungersi , oltreché a quella dei tricolore juniores, anche a Campionati europei di pista, 19a edizione del Giro della Brianza e quinta del trofeo "Città di Treviglio". Dal 2023 Belletta cambierà squadra e andrà a vestire i colori del Team Jumbo Visma Developement, il che significa che approderà nel mondo professionistico. "Sono felicissimo di passare al Team Jumbo Visma Developement - ha detto al profilo social della sua nuova squadra - nel vivaio di uno dei team più forti al mondo e vorrei prima di tutto ringraziare il Gb Team Pool Cantù e in particolare Gianluca Bortolami per il grandissimo supporto che mi hanno dato in questi anni permettendomi di crescere e migliorare come atleta e come persona". E assicura: "continuerò a vivere ad Arluno".

