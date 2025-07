Il sito del Comune di Arluno si potenzia. E' direttamente il sindaco Alfio Colombo a comunicare le due new entry sul portale a disposizione dei cittadini.

Il sito del Comune di Arluno si potenzia. E' direttamente il sindaco Alfio Colombo a comunicare le due new entry sul portale a disposizione dei cittadini. Una prima sezione è stata riservata al lavoro e alla formazione e, scrive in una nota il primo cittadino, "è rivolta a tutti i cittadini che necessitano di assistenza per l'orientamento alla formazione e al lavoro, in particolare ai giovani che potranno trovare informazioni sui percorsi di formazione professionale presenti nel nostro territorio e anche a tutti coloro che necessitano di percorsi di riqualificazione per l'inserimento nel mondo del lavoro". La seconda sezione nuova è invece imperniata sui bandi rivolti alle attività produttive e ha quali destinatarie "Le imprese del territorio che in questa sezione potranno accedere a tutte le informazioni utili e necessarie in merito ai bandi di finanziamento dedicati alle attività economiche presenti sul nostro territorio comprese quelle agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!