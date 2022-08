Marvin & Prezioso 'conquistano' la piazza

Grande successo per il concerto di Marvin & Andrea Prezioso in piazza Libertà ad Arconate. E con loro, poi, anche i conduttori di 'Disco Radio Party'.

Le braccia alzate a tempo di musica. Le voci, poi, che si mischiavano assieme, cantando a squarciagola ogni singolo pezzo. Un vero e proprio ritorno, insomma, a qualche anno fa: sì, perché in occasione della Festa Patronale, sul palco di piazza Libertà ad Arconate, ecco che sono arrivati nientemeno che Marvin & Andrea Prezioso. Dance e di nuovo dance, alla fine (da successi come 'Tell me why', passando per le cover remix di 'Voglio vederti danzare', ‘The riddle’ e molto altro...) per una serata che ha saputo conquistare i più grandi (catapultati, appunto, indietro nel tempo), ma anche le nuove generazioni. Il tutto reso ancora più coinvolgente, grazie alla partecipazione anche dei conduttori del Disco Radio Party, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, con tanti gadget. "Siamo felicissimi per il grande successo della Festa Patronale, nonostante il repentino cambio dell’artista abbia messo a dura prova l’organizzazione dell’evento - ha commentato l'assessore Francesco Colombo - E invece una folla incredibile di 3.780 persone ha ballato e cantato per tutta la sera. Un concerto che, ormai, non è solo intrattenimento, ma condivisione, voglia di stare insieme e fare comunità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione". (Foto Gianni Mazzenga)

MARVIN E PREZIOSO FANNO BALLARE E CANTARE LA PIAZZA



