Finalmente ritorna la festa dei pompieri a Inveruno: dal 30 giugno al 3 luglio presso il cortile del Torchio andrà in scena 'Insema ai pumpier da cà nosta', dopo due anni di stop causa pandemia. Oltre al servizio bar e ristorazione, aperto dalle 19, si esibiranno sul palco ‘La nuova realtà ‘74’, i ‘McChicken Show’, i ‘Gary Bald Bros’ e i ‘CantaMilano’. Ritornerà anche la ‘Città del piccolo pompiere’ domenica 3 luglio dalle 09.30 alle 12. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 345/3443415 o mandare una mail a: segreteria [at] vfv-inveruno [dot] it.

