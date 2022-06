Elezioni Canegrate: vincitori e vinti

Elezioni comunali di Canegrate: vincitori e vinti. I commenti 'post' risultato elettorale dei due sfidanti per guidare il paese nei prossimi cinque anni.

Negli ultimi anni ha ricoperto la carica di vicesindaco di Roberto Colombo. Adesso, per Matteo Modica, è arrivata una promozione sul campo al timone della lista 'Canegrate Insieme'. Sarà lui, quindi, a guidare il paese per i prossimi cinque anni. Grande soddisfazione nel suo ambiente e un'amministrazione che si muoverà nel segno della continuità, con qualche punta di rinnovamento, rispetto alla precedente. Modica si insedierà ufficialmente martedì 14 giugno alle 18 in aula consiliare. "Da oggi iniziamo a costruire la Canegrate del 2027 con la vostra forza e le vostre idee - spiegano in una nota Modica e il suo entourage - 2705 grazie". Cioè tanti quanti sono i voti ricevuti. Sull'altro versante Matteo Matteucci e la sua lista 'Canegrate nel cuore' si preparano a ricoprire il ruolo di opposizione e affermano: "Ringraziamo i 1920 canegratesi che ci hanno sostenuto con il loro voto". Le urne hanno evidenziato un'elevata percentuale di astensionismo. A esercitare il diritto al voto si sono infatti recati soltanto 4778 elettori sui potenziali 10.066 pari al 47,47 per cento. Modica ha preso 2705 voti rispetto ai 2197 del suo predecessore nel 2017. Vi è però da tenere conto del fatto che, cinque anni fa, le liste in gara erano tre.

