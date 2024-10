"Chiamatemi assessora"

Assessore o assessora? Franca Meraviglia, che all'interno della giunta comunale di Canegrate del sindaco Matteo Modica si occupa di politiche sociali, sostegno al lavoro, pari opportunità e inclusione, non ha dubbi: "Vorrei - dice - che mi si chiamasse assessora".

Assessore o assessora? Franca Meraviglia, che all'interno della giunta comunale di Canegrate del sindaco Matteo Modica si occupa di politiche sociali, sostegno al lavoro, pari opportunità e inclusione, non ha dubbi: "Vorrei - dice - che mi si chiamasse assessora". E chiede al consiglio comunale che si usi il femminile anche per le colleghe di giunta Sara Lurago e Isotta Ventura. "Abbiamo fatto con le due colleghe un percorso sul linguaggio di genere - spiega Meraviglia - che si è rivelato molto proficuo e ha sottolineato la necessità che le donne siano definite nei loro incarichi declinando il femminile, mi piacerebbe che si dicesse l'assessora Meraviglia e non l'assessore, vedo che molto spesso i documenti definiscono le nostre figure già al femminile, quindi desidererei che si continuasse su questa strada". Questione di rispetto di genere.

