Dubbi sulla viabilità

Che ne sarà della viabilità delle vie per Canegrate e Bernini? Lo ha chiesto di recente il consigliere della lista Canegrate nel Cuore Matteucci sindaco Christian Fornara. La sua domanda nasce da tre considerazioni precise sulla scorta della rilevanza per il territorio canegratese degli assi viari in questione, in particolare per il primo che connette il territorio cittadino con quello di Legnano. "La viabilità attuale - spiega Fornara nell'interrogazione rivolta alla giunta nell'ultimo consiglio comunale - continua a penalizzare i residenti canegratesi delle vie Bramante e Micca, non risulta vi siato stati aggiornamenti ufficiali da parte del comune di Legnano al comune di Canegrate in merito a eventuali modifiche e revisioni, in più risulta che i pullman provenienti da via Bernini siano stati esonerati dal divieto di svolta a sinistra, creando un'evidente disparità con i residenti che subiscono maggiori disagi nei percorsi verso le proprie abitazioni". Da qui la sua richiesta di aggiornamenti su quanto la giunta intenda fare per venire a capo del problema. A motivo del suo aspetto molto tecnico, il problema è stato sottoposto al Comando di Polizia Locale che, ricordando come Legnano abbia sin dal 2022 dato via libera a un progetto esecutivo pre l'adeguamento funzionale e la sicurezza delle vie per Canegrate e per San Giorgio, si è soffermata su quanto il comune confinante ha constatato riguardo alla criticità dei tratti evidenziati. In primo luogo, si parla di "una situazione incidentale fortemente critica con numerosi sinistri verificatisi negli ultimi anni sull'intero territorio esaminato e caratterizzati da conseguenze più o meno gravi, anche sulle utenza più deboli". In via per Canegrate, in particolare, si è registrata un'elevata incidentalità proprio nell'intersezione con via Bernini "eccessivamente pericolosa a causa delle frequenti manovre di svolta a sinistra in entrambe le direzioni". Il comune di Legnano è intervenuto con l'installazione di nuovi dossi e di una rotatoria all'altezza di via Wagner che hanno modificato la viabilità "riducendo - spiega Fornara nella sua interrogazione - la velocità di percorrenza delle auto". Ciò però non toglie, sottolinea il Comando di Polizia Locale canegratese, che la parte di territorio comunale canegratese necessiti di essere messa in ulteriore sicurezza "con la realizzazione delle opere necessarie all'interno di una visione d'insieme".

