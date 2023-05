"Mancano 500.000€"

Il sindaco Modica batte i pugni sul tavolo: "Vogliamo la rimanenza dei fondi pattuiti: servono per completare il progetto di edilizia scolastica per i nostri ragazzi".

Ce li avete promessi, ora mandateceli. Il sindaco Matteo Modica bussa alla porta del Governo italiano per chiedere che la cifra di 650 mila euro stanziata nell'ambito del PNRR per sostenere il terzo lotto di lavori alla scuola media arrivi a Canegrate. "Dei 650 mila euro che dovevano pervenire al Comune di Canegrate – spiega in modo garbato ma fermo – ne sono arrivati poco più di 150 mila. Gradirei davvero che il Governo ci desse anche la rimanenza dei soldi che ci aveva promesso e che quindi ci spettano perché noi per questo progetto sulla scuola abbiamo investito parecchio". E lo chiede facendosi forza anche di un titolo di merito acquisito dal comune sul campo: "Canegrate – spiega – a quanto ci è stato detto risulta essere uno dei pochi Comuni ad avere adempiuto puntualmente la rendicontazione dei fondi".

