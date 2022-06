Turbigo Cittàslow

Il comitato scientifico di Cittaslow tra centinaia di paesi partecipanti ha deciso di premiare con una Menzione Speciale Turbigo e Borger-Odoorn (Paesi Bassi).

Il 10 e 11 giugno si è svolta, ad Orvieto, la riunione internazionale Cittaslow.

Il Comune di Turbigo era presente e rappresentato dalla delegata a Cittaslow Angelica Motta. Cittaslow è una rete internazionale di comuni che condividono lo stesso pensiero: coltivare l’umanità nel suo prezioso ambiente, proteggerla e offrirle una buona prospettiva per il futuro.

Lo spazio in cui viviamo ha così tanti valori autentici che è facile perderli in una società frenetica come la nostra se non ci si ferma a considerarli in modo consapevole.

È necessario lavorare assiduamente e costantemente per il bene del nostro ambiente che un po’ alla volta, giorno dopo giorno, può migliorare.

Ecco perché a Turbigo abbiamo deciso di accogliere la proposta di CittaslowBee (Cittaslow in soccorso alle api) dove veniva proposto di attuare un progetto di sostegno agli impollinatori.

Il consigliere Motta è stata accolta da alcune classi della Scuola Primaria, portando loro l'arnia, gli attrezzi degli apicoltori, grafiche illustrative e alcuni semini di essenze utili alla sopravvivenza delle api, con la raccomandazione di piantarli e prendersi cura dei fiori.

"È un onore ricevere un premio così importante da una associazione dal calibro internazionale in costante crescita. L'ambiente non può più aspettare, dobbiamo correre in soccorso.

È solo una fase di un percorso che vede la nostra Amministrazione costantemente impegnata nei confronti dell'ambiente.

È motivo di orgoglio ricevere un premio così speciale direttamente dalle mani del Segretario Generale Pier Giorgio Oliveti, dal Presidente Mauro Migliorini, dal vice-presidente Arnaud Rosenburg e dal membro del comitato scientifico Giuseppe Roma.

Ringrazio l'allora Sindaco Garavaglia, il quale per primo ha avvicinato Turbigo a Cittaslow, e l'attuale Sindaco Allevi per aver partecipato attivamente all'iniziativa e per avermi nominata come attuale delegata CittaSlow.

Ho da subito accolto la delega con entusiasmo e prospettive di crescita.

Ringrazio anche l'ex Presidente del Consiglio Comunale Roveda, che fu consigliere delegato." - dichiara Motta

