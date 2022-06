Ballottaggio Del Gobbo-Salvaggio

Alla fine a Magenta sarà ballottaggio tra Luca Del Gobbo (Centrodestra) e Enzo Salvaggio (Centrosinistra). Chi sarà il nuovo sindaco, lo si deciderà tra 15 giorni.

Alla fine a Magenta sarà ballottaggio tra Luca Del Gobbo (Centrodestra) e Enzo Salvaggio (Centrosinistra). I magentini, insomma, dovranno attendere ancora due settimane per conoscere chi sarà il nuovo sindaco per i prossimi 5 anni. "Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno dato una grandissima fiduca, perché arrivare a un soffio dalla vittoria al primo turno è qualcosa di importante e straordinario - ha detto lo stesso Del Gobbo - Adesso, allora, non bisogna mollare, ma dobbiamo votare di nuovo insieme, uniti e compatti tra 15 giorni. Voglio governare questa città, voglio mettere la mia esperienza, le mie capacità e il mio cuore al servizio di Magenta, che deve tornare ad essere un punto di riferimento nel territorio e non solo". "L'avversario è un consigliere regionale uscente e, pertanto, ci siamo sicuramente battuti contro un vero e proprio gigante - ha commentato Enzo Salvaggio - L'abbiamo, però, costretto al ballottaggio e, ora, usciremo dal campo per il secondo tempo ancora più motivati. Fino alle prime ore della mattinata di lunedì, i maggiori esponenti del Centrodestra cantavano già vittoria; un canto che si è spezzato nel pomeriggio e, quindi, abbiamo tutto il tempo di giocarci le prossime due settimane".

