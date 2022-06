Modica: da vice a sindaco

Nel segno della continuità. Canegrate ha scelto di porre sulla poltrona principale del palazzo Municipale per i prossimi cinque anni Matteo Modica.

Nel segno della continuità. Canegrate ha scelto di porre sulla poltrona principale del palazzo Municipale per i prossimi cinque anni Matteo Modica, vicesindaco uscente di Roberto Colombo. Modica, sostenuto dalla lista 'Canegrate Insieme', ha ottenuto 2705 voti pari al 58,49%. La sua lista avrà, quindi, in consiglio undici seggi. Il suo solo antagonista Matteo Matteucci ('Canegrate nel Cuore') si è invece fermato al 41,51%. Dei 10066 elettori aventi diritto si sono espressi soltanto 4778 pari al 47,47 per cento con un forte astensionismo. Novantuno le schede nulle, 62 le bianche.

