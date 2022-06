Ciliegie da gustare, ma anche profumate di solidarietà. La festa dedicata a questo prelibato frutto che si è tenuta a Bareggio è stata anche l'occasione per riconoscere una gratificazione umana tutta affetto e stima a chi, nella comunità cittadina, molto si è prodigato con il suo impegno nella gestione della delicatissima fase della pandemia peraltro non ancora tramontata.

Ciliegie da gustare, ma anche profumate di solidarietà. La festa dedicata a questo prelibato frutto che si è tenuta a Bareggio è stata anche l'occasione per riconoscere una gratificazione umana tutta affetto e stima a chi, nella comunità cittadina, molto si è prodigato con il suo impegno nella gestione della delicatissima fase della pandemia peraltro non ancora tramontata. "La ciliegia d'oro - ricorda in una nota il sindaco Linda Colombo - è stata assegnata simbolicamente a tutti i cittadini di Bareggio per quanto di buono hanno fatto durante la pandemia a favore di chi aveva bisogno , dimostrando di avere un grande spirito solidale e un grande senso di comunità". Premio speciale a Marinella Maggioni che Colombo ha descritto come "Infaticabile volontaria sempre presente e sempre disponibile a ogni evento pubblico". Lorenna Fonseca Maia ha invece ricevuto un riconoscimento per il contest "Lo sguardo delle donne", un video che si può apprezzare a fondo sul canale YouTube del comune. Eccellenza solidale, eccellenza culturale. La prima cittadina bareggese ha anche ringraziato "Volontari, associazioni, band, ambulanti, sponsor e tutti coloro che hanno contributo all'ottima riuscita della festa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!