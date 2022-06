ETS e novità fiscali, a Palazzo Leone da Perego a Legnano una conferenza per le associazioni. Appuntamento il 9 giugno.

Sono tante le novità che hanno interessato il mondo degli enti del terzo settore negli ultimi due anni e altre novità importanti sono annunciate a brevissimo. Per questo il Comune di Legnano, in collaborazione con lo Studio Ceriani, affidatario del servizio Sportello Associazioni, organizza giovedì 9 giugno alle 20.45 a Palazzo Leone da Perego una conferenza gratuita per illustrare aspetti fondamentali per gli enti del terzo settore. In particolare il Ministero del Lavoro ha emanato documenti che danno nuove indicazioni per la gestione amministrativa e fiscale degli ETS, mentre entro il 30 giugno, per la prima volta, gli enti del terzo settore dovranno depositare i bilanci. Dall’1 luglio scatteranno, invece, nuovi obblighi previsti dall’Agenzia delle Entrate, dal Pos alla fatturazione elettronica; obblighi che, se non adempiuti, comporteranno sanzioni. A trattare, con un taglio estremamente pratico e operativo, i vari argomenti sarà Umberto Ceriani, titolare dello Studio. A seguire sarà dato spazio alle domande.

Per accedere al servizio Sportello associazioni è necessario fissare un appuntamento telefonando all'U.R.P 0331 925551/552/553/555 negli orari d’ufficio: da martedì a venerdì 8.30 – 13 sabato 8.30 - 12.30, martedì e giovedì 15 – 19 (fascia consigliata per trovare le linee telefoniche più libere).

