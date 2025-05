I colori del Palio in pediatria

Dal 1999 ogni ultimo sabato di aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale del Tai Chi Chuan, antico stile delle arti marziali cinesi conosciuto oggi soprattutto come pratica salutistica.

Si corre per aiutare i malati oncologici, si corre per la propria salute personale, per prevenzione, si corre per passare del tempo assieme all’aria aperta, si corre per sostenere chi si prende cura di chi soffre.