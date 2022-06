'Brera Design District'

Il filo conduttore della Brera Design Week, che ospiterà 160 eventi con proposte firmate da designer di fama internazionale, sarà il futuro che parte dal presente: “Progettare il presente, scegliere il futuro”.

Il filo conduttore della Brera Design Week, che ospiterà 160 eventi con proposte firmate da designer di fama internazionale, sarà il futuro che parte dal presente: “Progettare il presente, scegliere il futuro”, il claim intorno al quale si sviluppa l’offerta del quartiere. Mainsponsor dell’edizione 2022 sono Porsche, che presenta l’evento ‘The Art of Dreams’ attraverso l’opera dell’artista floreale Ruby Barber negli spazi di Palazzo Clerici, e Valcucine, con il progetto ‘Sustainability beyond Space and Time’.

