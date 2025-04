'Mondi Connessi': il Fuorisalone in città

Per una settimana, nei sei Distretti, installazioni e opere per riflettere, ammirare, sostare e trovare connessioni.

In concomitanza con il Salone del Mobile, dal 7 al 13 aprile 2025, Milano torna protagonista con il Fuorisalone che propone un fitto calendario di eventi, mostre e installazioni diffuse in tutta la città. La Design Week è ormai un appuntamento imprescindibile per professionisti del mondo del progetto, designer, architetti e creativi, oltre che per scuole, università e istituzioni che si ritrovano a Milano per condividere idee che interpretano il presente immaginando il nostro futuro. Tra ricerche applicate sui materiali, nuove visioni dell’abitare, contaminazioni tra fisico e digitale, progettazione partecipata, quest’anno, oltre che di sostenibilità, le innumerevoli proposte e sperimentazioni messe in campo parlano anche di forme di intelligenza artificiale, ibridazione e condivisione di competenze: concetti alla base del tema di Fuorisalone 2025. ‘Mondi Connessi’: il design come tessuto del futuro. Il Fuorisalone si fa interprete di un futuro sempre più interconnesso. ‘Mondi Connessi’, il tema scelto per questa edizione 2025, non è solo un’esortazione a guardare avanti, ma un invito a tessere legami tra le dimensioni che compongono il nostro vivere: umanità, tecnologia e natura. Un trittico di forze che si intrecciano, si sostengono e, talvolta, si sfidano, in un ciclo continuo di creazione e trasformazione. Il concept, curato dalla prompt designer Silvia Badalotti, si materializza in tre immagini potenti, generate attraverso l’intelligenza artificiale: Gaia, la persona universale; Net, la rete tecnologica che connette e disorienta; Fluid, la natura fragile e vitale, rappresentata dall’ape e dal suo alveare. Tre soggetti che dialogano tra loro, ricordandoci come ogni scelta progettuale sia un atto di connessione, un passo verso un equilibrio possibile. Dalle installazioni immersive alle sperimentazioni sui materiali, dalle visioni dell’abitare alle contaminazioni tra fisico e digitale, il Fuorisalone 2025 si conferma come il palcoscenico privilegiato per esplorare il ruolo del design nel costruire ponti tra mondi apparentemente distanti. Un’edizione che non si limita a mostrare, ma coinvolge, interroga, trasforma. Perché, come ricorda Paolo Casati, il direttore creativo di Studiolabo, ideatore del sito fuorisalone.it che aiuta a orientarsi tra gli eventi della settimana del design di Milano, la Design Week non è solo creatività ma “capacità di creare legami significativi tra design e intelligenza artificiale per creare un mondo più interattivo e immersivo, un laboratorio di idee, dove il futuro del design prende forma”. Tra cortili rinascimentali e spazi industriali riconvertiti, Milano è la capitale che accoglie il pubblico internazionale pronto a immergersi in un’esperienza che è, prima di tutto, un invito a pensare in modo generativo. Sono 6 i distretti che, con la loro identità unica, contribuiscono a tessere la trama del Fuorisalone 2025, un’esperienza diffusa che celebra il design come strumento di connessione, innovazione e bellezza.

