La storica fiera nata nel 1961 si prepara ad accogliere i visitatori e le imprese presso i padiglioni di Rho - Fiera.

Il Salone del Mobile, evento iconico nel mondo del design, farà il suo ritorno nel calendario internazionale dal 16 al 21 aprile presso la Rho Fiera a Milano. Fondata nel lontano 1961, questa manifestazione rappresenta un momento cruciale per l'industria del design, presentando una vasta gamma di arredi che si distinguono per la loro forza espressiva e innovazione funzionale, tecnologica e materica, pensati per arricchire gli ambienti domestici. Il lessico familiare delle aziende e dei brand che partecipano al Salone Internazionale del Mobile comprende concetti come ingegno, visione, innovazione, eccellenza sostenibile ed emozione. L'evento si conferma sempre più globale, inclusivo e in dialogo con l'intero sistema creativo e produttivo nel settore dell'arredamento. Ogni anno, il Salone del Mobile si riafferma come un laboratorio di sperimentazione e contaminazione, un luogo di incontro, relazione e nuove opportunità di business. Qui vengono presentati prototipi e novità in fatto di arredamento, spazi domestici e stili di vita. Dalle camere da letto alle zone pranzo, dai living ai corridoi d'ingresso e agli ambienti di servizio, fino agli spazi outdoor con i relativi mobili e guardaroba, ogni elemento diventa parte integrante di una narrazione che esplora le trasformazioni nel modo di vivere e, di conseguenza, nell'abitare e nell'arredare. Il Salone del Mobile non è solo una vetrina di prodotti, ma anche un catalizzatore di tendenze e idee che influenzano il design contemporaneo e il modo in cui concepiamo gli spazi intorno a noi. Questo evento è una celebrazione dell'arte e della creatività, un'occasione unica per scoprire le ultime innovazioni nel mondo del design e per lasciarsi ispirare dalle soluzioni più all'avanguardia proposte dalle menti più creative dell'industria. In un periodo in cui il design si evolve rapidamente per adattarsi alle esigenze e alle sfide del mondo moderno, il Salone del Mobile rappresenta un faro di eccellenza e un punto di riferimento per gli appassionati, gli operatori del settore e il pubblico interessato a scoprire il futuro dell'arredamento e dello stile di vita contemporaneo. Nella centralissima Piazza della Scala, dall’8 aprile al 21 aprile, è stato allestito il Design Kiosk, su design di DWA-Design Studio, in collaborazione con Interbrand. Questo spazio innovativo è aperto tutti i giorni (tranne venerdì 12 aprile) dalle ore 10.00 alle 19.00. Il Design Kiosk rappresenta un progetto co-ideato nel contesto dell'evoluzione del Salone del Mobile.Milano, mirato a valorizzare e amplificare il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per la community del design, attivo 365 giorni all’anno. Caratterizzato da un'elevata innovazione tecnologica e realizzato con materiali sostenibili, il chiosco è stato progettato per essere smontabile e rimontabile. Si tratta di uno strumento interattivo che ospita presentazioni e conversazioni coinvolgenti con numerosi progettisti, comunicando efficacemente i valori e l'essenza stessa del Salone del Mobile.

