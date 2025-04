Eco-Arte in stile contadino

Il “Bios Totem” dell’artista Stefano Ogliari Badessi nel cortile del farmers’ market. Così l'eco-arte celebra la natura e il mondo contadino.

Al mercato Campagna Amica di Porta Romana arriva la Milano Design Week in stile contadino, grazie all’eco-arte che celebra la natura. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia nell'annunciare l'iniziativa, ideata per la settimana del design, che unisce il mondo delle campagne a quello dell'arte.

L’appuntamento è per mercoledì 9 aprile, alle ore 16, al farmers’ market di via Friuli 10/a in occasione della presentazione del “Bios Totem” dell’artista Stefano Ogliari Badessi. Si tratta – spiega Coldiretti Lombardia – di un’installazione sensoriale alta 4 metri, interamente realizzata con scarti di legno proveniente dalla logistica, che racconta il fragile ma perfetto meccanismo della natura tra materia, nutrimento, equilibrio ecologico e rinascita.

L’opera – continua Coldiretti Lombardia – prende vita nel cortile del mercato, per l’occasione ricoperto in parte dalla lolla di riso, un materiale di risulta che diventa parte integrante dell’esperienza, con il pubblico invitato a camminare su questo tappeto naturale per sperimentare una connessione diretta con la terra e il mondo agricolo.

All’evento, insieme all’artista Stefano Ogliari Badessi, saranno presenti tra gli altri: Carmelo Troccoli, direttore Fondazione Campagna Amica; Gianfranco Comincioli e Giovanni Benedetti, presidente e direttore di Coldiretti Lombardia; Eleonora Masseretti, presidente Terranostra Lombardia; Andrea Magarini, direttore area Food Policy Comune di Milano; Giacomo Perego, assessore del Municipio 4 del Comune di Milano.

Per la settimana della Milano Design Week – informa Coldiretti Lombardia – il mercato Campagna Amica di Porta Romana sarà aperto in via straordinaria per cinque giorni consecutivi, da martedì 8 a sabato 12 aprile, nei quali oltre a fare la spesa dagli agricoltori si potrà visionare l’opera “Bios Totem” in forma libera e gratuita. Questi gli orari di apertura: martedì 8 aprile dalle ore 16 alle 21; mercoledì 9 aprile dalle ore 8 alle 14 e dalle 16 alle 21; giovedì 10 aprile dalle ore 16 alle 21; venerdì 11 aprile dalle ore 16 alle 21; sabato 12 aprile dalle ore 8 alle 14 e dalle 16 alle 21. Tutte le sere di apertura sarà possibile fare l’agri-aperitivo, dalle ore 18 alle 21.

L’installazione artistica “Bios Totem” – conclude Coldiretti Lombardia – fa eco al primo murales di legno di Milano, ideato dall’artista Stefano Rossetti, che decora il muro esterno del mercato contadino di Porta Romana: realizzato in occasione dell’edizione 2021 della Milano Design Week, rappresenta Madre Natura sottoforma di quattro figure femminili che corrispondono alle quattro stagioni.

