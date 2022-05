Oltre alle creazioni artistiche all’interno della Bottega Creativa è possibile trovare idee regalo, giocattoli e tantissimi articoli di cartolerie.

Un piccolo paradiso per gli amanti della cartoleria a due passi dal centro di Inveruno, è ‘La Bottega creativa’ di Norma Romeo. Nata nel 2019 ad Arconate grazie al coraggio e all’intraprendenza della proprietatria, la Bottega è espressione artistica di Norma che qui è libera di dare forma alle sue idee, trasformandole in oggetti artigianali unici. Oltre alle creazioni artistiche all’interno della Bottega Creativa è possibile trovare idee regalo, giocattoli e tantissimi articoli di cartolerie, inoltre è un punto per l’acquisto di testi scolastici per ogni ordine. Infine, Norma propone ai suoi clienti corsi di pittura e creazioni artistiche. La Bottega è aperta tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Sul sito www.labottegacreativa.it info e contatti.

