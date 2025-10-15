Scende la saracinesca su “Inveruno in Vetrina”

La storica associazione dei commercianti inverunesi, attiva dal 2013, che negli anni ha proposto una lunga serie di iniziative per il paese ed i clienti si sciogliere: troppo poca l’adesione attuale.

Questa volta siamo a raccontare non la chiusura di un negozio, di una saracinesca che si abbassa per non alzarsi più, ma di una delle associazione di commercianti più storiche e attive del territorio. Nata nel 2013, “Inveruno in Vetrina” rappresentava una delle realtà associative più vivaci e significative del territorio con numerosi eventi nel periodo pre-natalizio, cene in strada, idee per valorizzare reciprocamente le attività, iniziative solidali. Dodici anni di attività che hanno lasciato il segno nel tessuto commerciale e sociale del paese, grazie all’impegno di decine di commercianti, artigiani e operatori locali uniti da un obiettivo comune: valorizzare Inveruno e il suo commercio di prossimità.

L’associazione, che contava attualmente circa 68 realtà aderenti, è diventata nel tempo un vero punto di riferimento. Non solo per la capacità di proporre eventi e iniziative capaci di animare il centro cittadino — dalle serate estive alle luminarie natalizie, fino all’ormai celebre “Verza d’Oro” che ogni anno, durante l’Antica Fiera di San Martino, incorona la miglior cassoeula del paese — ma anche per aver saputo fare rete, partecipando a bandi e progetti condivisi per sostenere e innovare il commercio locale.

Negli ultimi anni però, un po’ per stanchezza per chi ha sempre coordinato e gestito le proposte, un po’ per il venir meno delle presenza ed interesse di molti aderenti, ha finito per “spegnersi”. All’ultima riunione, infatti, erano presenti per non rassegnarsi alla chiusura solo Lorenzo Garavaglia (Panificio Garavaglia), Stefano Vergani (Casa Funeraria Giardino degli Angeli), Umberto Vignati, Alessia Merenda (Merenpesca), Cristiana Robbiati (Sportline), Lorenzo Ponciroli (Assicuratore), Talpo e Cucco. Tutti gli altri associati, non presentandosi, hanno cosi decretato il non interesse a portare avanti la causa.

“Tutto l’avanzo economico dell’associazione verrà lasciato alla Parrocchia di Inveruno per la scuola materna”, il commento dei presenti prima di spegnere le luci su questa realtà così unica.

