Una messa per don Cesare

Questa sera, alle ore 21, si svolgerà una celebrazione in suffragio dell'ex coadiutore e parroco di Castelletto.

A poche settimane dalla morte le comunità di Cuggiono e Castelletto ricordano don Cesare Villa. Questa sera, alle ore 21, si svolgerà una celebrazione in suffragio dell'ex coadiutore e parroco di Castelletto.

La cerimonia è organizzata dalla Parrocchia San Giorgio Martire cuggionese e dalla parrocchia Ss Giacomo e Filippo di Castelletto, in collaborazione con l'ACLI e l'Oratorio San Giovanni Bosco.

Tutte le offerte che saranno raccolte verranno devolute alla Comunità 'Il Casolare' di Santafucchio in Umbria a cui don Cesare teneva molto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!