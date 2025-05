Castelletto di Cuggiono accoglie l’Europa: in arrivo trenta giovani per il progetto “Growing Ideas for Actions in Nature”

I partecipanti alloggeranno in stanze condivise da 3-4 letti, con vitto e alloggio interamente coperti dai fondi della Commissione Europea.

Dal 18 al 26 giugno Castelletto di Cuggiono diventerà un piccolo crocevia europeo: trenta giovani provenienti da vari Paesi del continente si incontreranno nel cuore del Parco del Ticino per dare vita a “Growing Ideas for Actions in Nature”, un progetto internazionale nell’ambito del programma ERASMUS+.

L’iniziativa, promossa dall’Ecoistituto della Valle del Ticino, rappresenta un’importante occasione anche per sei giovani del nostro territorio, che avranno la possibilità di prendere parte a un’esperienza formativa e interculturale senza doversi spostare troppo da casa.

I partecipanti alloggeranno in stanze condivise da 3-4 letti, con vitto e alloggio interamente coperti dai fondi della Commissione Europea. Durante i nove giorni di permanenza, i ragazzi e le ragazze saranno coinvolti in attività di gruppo, laboratori all’aperto e momenti di confronto, tutti pensati per rafforzare il legame tra le persone e la natura.

“Il progetto – spiegano dall’Ecoistituto – è stato pensato per far riflettere sulle sfide ambientali globali, stimolando l’elaborazione di idee e azioni concrete per la salvaguardia dell’ecosistema. Ma è anche un’occasione per sperimentare la convivenza interculturale, promuovendo valori come la solidarietà, il rispetto e la sostenibilità”.

L’invito a partecipare è aperto a tutti i giovani del territorio interessati: per informazioni o per candidarsi è possibile contattare il numero 348 351 5371 oppure scrivere a info [at] ecoistitutoticino [dot] org.

