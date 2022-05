Km19: tanti servizi per la casa

Km.19 group comprende servizi immobiliari a 360 grandi nella provincia di Milano, Varese e Novara. E’ composto da diverse realtà aziendali.

Km.19 group comprende servizi immobiliari a 360 grandi nella provincia di Milano, Varese e Novara. E’ composto da diverse realtà aziendali che operano nei seguenti ambiti: amministrazione condominiale, gestione degli affitti, real estate, home staging e marketing immobiliare. Un nuovo modo e approccio per offrire ai clienti una gestione completa dell’abitazione. “Siamo arrivati a questa nuova nuova soluzione imprenditoriale grazie a molti anni di esperienza sul territorio - ci spega Federico Cerruto, titotale del progetto - Gli impegni e le normative spingono alla gente a lasciarsi affidare a dei professionisti, tanti anni di servizio, studio e aggiornamenti continui hanno reso il team collaudato e professionale”. Tante le realtà che compongono Km19. CiErre Gestioni Immobiliari si occupa della gestione di condomini, perseguendo una gestione chiara, trasparente e accessibile per tutti i condomini. Affitto Gestito si rivolge ai proprietari di immobili curando la parte amministrativa relativa alla stesura e alla registrazione di contratti di locazione, agli adempimenti, al calcolo degli aggiornamenti ISTAT e alla riscossione di pigioni con emissione di ricevute e consulenza alle parti. Home Staging Italia si rivolge a coloro i quali necessitano di valorizzare il proprio immobile da vendere o allocare. CasaCastano offre servizi di intermediazione per attività di compravendite immobiliari; I consulenti, forti della pluriennale esperienza maturata sul territorio, effettueranno una scrupolosa analisi di mercato consultando i parametri degli oltre 1500 affari conclusi negli anni. Re-Marketing è un vero e proprio social media manager per la gestione dei canali social media delle agenzie immobiliari. Per maggiori informazioni 0331877262 oppure tramite mail info [at] km19 [dot] it

