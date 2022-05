'Logos Academy': buona la prima

Un lungo percorso fatto di incontri, approfondimenti, confronti, ma anche amicizie e chiacchierate. Si è chiusa la prima ‘Logos Academy’.

Un lungo percorso fatto di incontri, approfondimenti, confronti, ma anche amicizie e chiacchierate. Si è chiusa la prima ‘Logos Academy’. Raccontare un evento, descrivere una manifestazione, intervistare qualcuno e sapersi realazionare nel mondo dei social. Il giornalista è una figura professionale in continua evoluzione che, al pari dell’evoluzione tecnologica, si reinventa per essere un narratore attendibile di notizie. Il Comitato Promotore Fondazione Aurea e il gruppo editoriale Comunicare Futuro, editore del giornale Logos hanno così voluto avviare una collaborazione per offrire al territorio un’iniziativa innovativa e di grande rilievo. Un progetto avviato e sostenuto da Comune di Castano Primo, Comune di Robecchetto con Induno e Comune di Inveruno. In questi mesi, presso la ‘Casa dei Castanesi’, ogni martedì sera si è svolto un incontro settimanale che ha coinvolto molti cittadini del nostro territorio. “Il mio ‘grazie’ particolare va alla ‘Fondazione Aurea’ - commenta Vittorio Gualdoni, direttore di Logos - hanno sostenuto e gestito alla perfezione questo progetto, che sicuramente andrà replicato. Un grazie agli ospiti, sempre molto professionali e competenti: Giovanna Fagnani, Giovanni Chiodini, Letizia Gualdoni, Claudia Pallanca e Diego Colombo. E poi un grazie a chi si è iscritto e ha partecipato per divenire un vero e proprio comunicatore”.

