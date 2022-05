Torna il ‘turbiGusto’

La data dovrebbe essere quella del 16 luglio (in caso di maltempo si farà il giorno dopo): torna a Turbigo, dopo lo 'stop' per l'emergenza Covid, ‘turbiGusto’.

La data dovrebbe essere quella del 16 luglio (in caso di maltempo si farà il giorno dopo): torna a Turbigo, dopo lo 'stop' per l'emergenza Covid, ‘turbiGusto’, l'evento che, ormai da anni, unisce l'ottima cucina a una serie di momenti per ritrovarsi e divertirsi. E, come sempre, l'appuntamento sarà lungo le vie Allea e Roma. Per questa edizione, poi, protagonista sarà l'Accademia della Costina, più tante altre prelibatezze culinarie.

