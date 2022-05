'Fai sbocciare un tulipano'

Diritto al gioco. Per tutti. A ogni latitudine. E in un'epoca nella quale il gioco, in alcune latitudini, non ha salda cittadinanza. Sabato 21 maggio alle 20.30 Dairago darà il suo contributo alla diffusione del concetto con l'iniziativa 'Fai sbocciare un tulipano'.