Per le vittime di mafia

Una giornata di ricordo, ma anche di impegno. Domenica 22 maggio dalle 10.30 a Canegrate il Comune ricorderà le vittime di mafia.

Una giornata di ricordo, ma anche di impegno. Domenica 22 maggio dalle 10.30 a Canegrate il Comune ricorderà le vittime di mafia che, recita una nota, "Sono state messe a tacere e non hanno più voce". L'iniziativa è promossa dal 'Tavolo Antimafie' che ha individuato i nomi di persone da ricordare impegnate come sono state nella lotta a una delle cellule cancerogene della società italiana e del suo vivere civile. "Ogni associazione che compone il tavolo ha identificato alcune persone da ricordare - spiegano gli organizzatori - ognuno usando la propria sensibilità, ogni nome è stato scritto su un mattone di legno e tutti insieme hanno creato il muro delle vittime di mafie". Il quartier generale dell'appuntamento sarà la sede delle associazioni di via Alberto da Giussano intitolata proprio a una delle vittime della mafia, il giornalista Peppino Impastato. "Sarà inaugurato questo muro - concludono gli organizzatori - e sarà possibile ascoltare alcune delle loro storie, storia di vittime innocenti a cui sarà ridata voce".

