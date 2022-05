Giornata contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia

Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia: martedì 17 maggio, alle 18, cerimonia al Parco Falcone e Borsellino di Legnano. L'appuntamento vedrà il saluto del sindaco Lorenzo Radice e gli interventi dell'assessore Ilaria Maffei, e delle associazioni del territorio, oltre all'inaugurazione della panchina e alle letture a cura della biblioteca.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!