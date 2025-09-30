Torna il Luna Park a Legnano

Più di cinquanta attrazioni per un parco che si rinnova da decenni con giostre storiche, bancarelle profumate, spettacoli dal vivo e novità assolute.

Con l’arrivo dell’autunno, Legnano si prepara a vivere un mese di festa, luci e divertimento. Da sabato 18 ottobre a domenica 16 novembre 2025 torna infatti lo storico Luna Park di viale Toselli, uno degli appuntamenti più amati dalle famiglie e dai ragazzi, capace ogni anno di unire memoria, emozioni e grandi novità.

Più di cinquanta attrazioni trasformeranno la città in un grande parco divertimenti viaggiante, tra giostre storiche, bancarelle profumate e spettacoli dal vivo. Una tradizione che accompagna da decenni i legnanesi, ma che sa anche rinnovarsi con sorprese capaci di richiamare visitatori da tutto il territorio.

Protagonista assoluta di questa edizione sarà AIron X, unico esemplare al mondo, un’attrazione futuristica presentata in esclusiva proprio a Legnano. Accanto a lei tornerà, a grande richiesta, Eclipse, una delle giostre più alte e spettacolari d’Italia, pronta a far vivere l’emozione di volare sospesi tra cielo e terra.

Non mancheranno poi gli eventi speciali: sabato 25 ottobre la serata inaugurale premierà i primi mille visitatori con bracciali promozionali che permetteranno di raddoppiare i gettoni acquistati, mentre giovedì 31 ottobre il parco si vestirà di atmosfere dark per la suggestiva Notte di Halloween, con mostri, artisti, truccabimbi e animazioni a tema.

Quest’anno, per la prima volta, il Luna Park sarà anche digitale: con la nuova app AlphaLunaPark, scaricabile gratuitamente, i visitatori potranno ricevere sconti esclusivi nei giorni feriali e restare sempre aggiornati su novità e iniziative.

Un appuntamento che unisce generazioni e che, anche nel 2025, promette di regalare a Legnano e dintorni un mese di adrenalina, risate e magia.

