AMIGO: si gioca insieme

Fine settimana nel segno del gioco da tavolo; sabato e domenica a la terza edizione di AMIGO allo Spazio 27b.

Sarà una due giorni nel segno dei giochi da tavolo il fine settimana del 6 e 7 settembre: allo Spazio 27b si tiene la terza edizione di AMIGO - AltoMilaneseInGiocO, evento ludico gratuito e aperto a tutti, arricchito dagli incontri con autori e content creator, organizzato dalla Biblioteca di Legnano in collaborazione con Ludoteca Altomilanese APS a coronamento di un’attività sul gioco che si tiene ogni settimana per tutto l’anno. La manifestazione, che rientra nel programma de La Bella Estate è ormai diventata un appuntamento di riferimento per gli appassionati del territorio, dopo i successi registrati nelle edizioni 2023 e 2024.

Per due giornate lo Spazio 27b ospiterà oltre 30 postazioni e diversi gazebo dedicati ai giochi da tavolo che il pubblico potrà scoprire e provare grazie a un assortimento messo a disposizione della Biblioteca di Legnano con il supporto degli spiegatori di Ludoteca Altomilanese.

Durante l’evento saranno presenti anche autori e ospiti di rilievo del panorama ludico. Tra questi Luca Bellini, autore di successo specializzato in giochi per famiglie e bambini, come Lego Brick Like This!, e Andrea Crespi, autore legnanese che terrà un tavolo demo del suo gioco The Thing. Andrea Robbiani, autore e socio LAM, porterà la sua ultima pubblicazione, “Timeless Journey: the grand italian tour”. Accanto a loro saranno presenti anche blogger e content creator del settore, tra cui Tuxx, The Greenplayer, Giochi sul Nostro Tavolo, e Amici in Gioco.

“Quest’anno sono coinvolti oltre 30 volontari di Ludoteca Altomilanese che si sono dedicati all’organizzazione dell’evento per diverse settimane. L’evento sarà uno spettacolo, aspettiamo tanti appassionati ma soprattutto famiglie di persone dell’AltoMilanese che vogliono conoscere il mondo del gioco da tavolo.” dichiara Alessandro Pabis, vicepresidente LAM e responsabile dell’organizzazione di AMIGO.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Ludoteca Altomilanese APS, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con il supporto della Biblioteca comunale Augusto Marinoni, Spazio Incontro Canazza, Bistrò Terzo Tempo, della Protezione Civile Alberto da Giussano ODV – Legnano, della Contrada di Legnarello e dell’associazione In Ludo Veritas.

Date e orari:

• Sabato 6 settembre, dalle 14 a mezzanotte

• Domenica 7 settembre, dalle 10 alle 18

La partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno dello Spazio 27b.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!