'Una coppia esemplare' in Casa Giacobbe

Incontro con l'autrice per una testimonianza su santa Gianna Beretta Molla. Sabato 21 maggio alle 17, presso la storica Casa Giacobbe di Magenta (via IV giugno, 80), Valentina Di Marco presenterà il libro 'Una coppia esemplare: santa Gianna Beretta e Pietro Molla, il loro cammino coniugale e il loro messaggio oggi'. L'incontro è organizzato dall'Associazione Santa Gianna Beretta Molla e il presidente Francesco Bigogno,interverrà facendo gli onori di casa. Per tutti i partecipanti, anche un piccolo omaggio.

